Путин передал, Явлинский потребовал, Саакашвили обещал

Доброе утро!

В Национальной портретной галерее в Вашингтоне представили официальные портреты Барака и Мишель Обамы. Экс-президент и экс-первая леди были довольны. Авторы картин, Кехинде Уайли и Эми Шеральд, тоже. Особенно забавно сравнивать с портретами предыдущих американских президентов.

Нынешний президент США Дональд Трамп опубликовал свои предложения по бюджету на грядущий финансовый год. Бюджет этот больше, чем в этом году, он дефицитный и в нем предусмотрен серьезный рост расходов на оборону. “За год совместной работы мы заложили основы новой эры Американского Величия”, – говорится в преамбуле. Конгресс еще долго будет обсуждать этот документ. Пока же Трамп поговорил по телефону с Путиным – по поводу израильско-палестинских отношений. После чего Путин лично встретился с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и передал ему содержание разговора с Трампом.

На этом новости в духе восьмидесятых не заканчиваются. Минобороны России отрицает, что при ударе американской авиации в Сирии 7 февраля погибли россияне. Американская пресса со ссылкой на источники в своем оборонном ведомстве пишет, что жертвами авиаудара по силам сторонников президента Сирии Асада, атаковавшим позиции “Сирийских демократических сил”, где находились американские военные советники, стали более ста человек, в том числе граждане РФ. Сведения американской прессы подтверждает и бывший командир пророссийских сепаратистов в Донбассе Стрелков-Гиркин (многие из его бывших подчиненных поехали потом воевать в Сирию в составе “частной военной компании Вагнера”). Независимая расследовательская группа CIT по открытым источникам подтвердила гибель нескольких россиян, их родственники и знакомые позже сказали журналистам, что те действительно погибли. Координатор “Другой России” Александр Аверин сообщил о гибели в Сирии своего соратника по партии Кирилла Ананьева. Григорий Явлинский потребовал от Путина объяснений.

Причины крушения самолета “Саратовских авиалиний”, жертвами которого стал 71 человек, остаются неясными. Оба черных ящика нашли, эксплуатацию Ан-148 приостановили. Теракт вроде бы исключен, самолет вроде бы упал целым, взрыв произошел вроде бы уже на земле. Версии тут. На месте крушения собрали около 500 фрагментов самолета и полторы тысячи фрагментов тел. Пилоты не верят в ошибку пилота.

Развитие “Рыбка-гейта”: YouTube попросил канал “Навальный.Live” удалить фрагменты программы с расследованием о Дерипаске и Сергее Приходько. Суд по иску Дерипаски состоится в родном городе миллиардера Усть-Лабинске только 1 марта, но все, о чем пойдет речь в суде (а это, собственно, фотографии из инстаграма Насти Рыбки и само расследование ФБК), надо в качестве обеспечительной меры сделать недоступным до вечера среды – иначе недоступными в России станут YouTube с Instagram. В этом деле проявлена рекордная оперативность.

Суды, приговоры, аресты:

До сих пор мы не обращали вашего внимания на историю жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой органы опеки, а потом и суд забрали приемных детей после того, как она удалила грудь. Теперь же имеется удивительный текст судебного решения, где говорится, что детей забрали потому, что брак Савиновских является однополым: муж у нее мужчина, а она ведет блог от лица мужского персонажа, да еще и грудь удалила. Почитайте, очень занимательно.

Студенту Воронежского экономико-правового института дали 2,5 года колонии-поселения за то, что он запостил экстремистские картинки – он писал диплом про экстремизм и вроде бы хотел измерить реакцию своей аудитории во “ВКонтакте”.

В Томске активисту признанной экстремистской “Артподготовки” дали 1,5 года за призывы к революции (имя его не называется), а в Новосибирске на 500 рублей оштрафовали доктора физико-математических наук за то, что он стоял на улице в жилетке с надписью “Путин – беда России”.

ФСБ опять сообщила, что поймала в Симферополе украинского шпиона, но что он делал, мы не узнаем, потому что дела о шпионаже засекречивают.

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую обвиняют по делу “Седьмой студии”, получила премию Союза театральных деятелей. Лауреатов определяет лично Александр Калягин, премия составляет 150 тысяч рублей.

Чешская пресса утверждает, что недавно переизбранный президент Милош Земан добивается, чтобы задержанного в Праге по запросу США российского хакера Евгения Никулина выдали не в США, а в Россию. Решить, куда именно его экстрадировать, должен министр юстиции Роберт Пеликан, и с ним президент Чехии в январе два раза обсуждал этот вопрос.

Куда высылать бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, украинские власти долго не думали: конечно же, в Польшу! Потому что именно оттуда он незаконно, как постановил суд, въехал в Украину. Саакашвили из Польши передает, что найдет способ вернуться.

Пока он ищет, почитайте три ссылки.

Первая о кино – традиционный отчет Дмитрия Волчека о Роттердамском кинофестивале, в том числе и о кинодебюте театрального режиссера Анатолия Васильева, отдельный разговор с которым здесь.

У замечательного писателя Алексея Макушинского выходит новый роман, отрывок читайте здесь. Что это за вещь, из отрывка не очень ясно, но словесный вкус ощутить можно.

“Вундеркинд Гуго Гроций поступил в Лейденский университет в 11 лет, одновременно с девятилетним Фредериком Хендриком, сыном Вильгельма Оранского”. Отрывок из книги Ольги Тилкес “Истории страны Рембранта” о нравах Лейденского университета в XVII веке (в каком же еще?).

Искренне ваши,

Семь-сорок