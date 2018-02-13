Путин передал, Явлинский потребовал, Саакашвили обещал

Все, что нужно знать рано утром 13 февраля
Доброе утро!
В Национальной портретной галерее в Вашингтоне представили официальные портреты Барака и Мишель Обамы. Экс-президент и экс-первая леди были довольны. Авторы картин, Кехинде Уайли и Эми Шеральд, тоже. Особенно забавно сравнивать с портретами предыдущих американских президентов.
Нынешний президент США Дональд Трамп опубликовал свои предложения по бюджету на грядущий финансовый год. Бюджет этот больше, чем в этом году, он дефицитный и в нем предусмотрен серьезный рост расходов на оборону. “За год совместной работы мы заложили основы новой эры Американского Величия”, – говорится в преамбуле. Конгресс еще долго будет обсуждать этот документ. Пока же Трамп поговорил по телефону с Путиным – по поводу израильско-палестинских отношений. После чего Путин лично встретился с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и передал ему содержание разговора с Трампом.
На этом новости в духе восьмидесятых не заканчиваются. Минобороны России отрицает, что при ударе американской авиации в Сирии 7 февраля погибли россияне. Американская пресса со ссылкой на источники в своем оборонном ведомстве пишет, что жертвами авиаудара по силам сторонников президента Сирии Асада, атаковавшим позиции “Сирийских демократических сил”, где находились американские военные советники, стали более ста человек, в том числе граждане РФ. Сведения американской прессы подтверждает и бывший командир пророссийских сепаратистов в Донбассе Стрелков-Гиркин (многие из его бывших подчиненных поехали потом воевать в Сирию в составе “частной военной компании Вагнера”). Независимая расследовательская группа CIT по открытым источникам подтвердила гибель нескольких россиян, их родственники и знакомые позже сказали журналистам, что те действительно погибли. Координатор “Другой России” Александр Аверин сообщил о гибели в Сирии своего соратника по партии Кирилла Ананьева. Григорий Явлинский потребовал от Путина объяснений.
Причины крушения самолета “Саратовских авиалиний”, жертвами которого стал 71 человек, остаются неясными. Оба черных ящика нашли, эксплуатацию Ан-148 приостановили. Теракт вроде бы исключен, самолет вроде бы упал целым, взрыв произошел вроде бы уже на земле. Версии тут. На месте крушения собрали около 500 фрагментов самолета и полторы тысячи фрагментов тел. Пилоты не верят в ошибку пилота.
Развитие “Рыбка-гейта”: YouTube попросил канал “Навальный.Live” удалить фрагменты программы с расследованием о Дерипаске и Сергее Приходько. Суд по иску Дерипаски состоится в родном городе миллиардера Усть-Лабинске только 1 марта, но все, о чем пойдет речь в суде (а это, собственно, фотографии из инстаграма Насти Рыбки и само расследование ФБК), надо в качестве обеспечительной меры сделать недоступным до вечера среды – иначе недоступными в России станут YouTube с Instagram. В этом деле проявлена рекордная оперативность.
Суды, приговоры, аресты:
Чешская пресса утверждает, что недавно переизбранный президент Милош Земан добивается, чтобы задержанного в Праге по запросу США российского хакера Евгения Никулина выдали не в США, а в Россию. Решить, куда именно его экстрадировать, должен министр юстиции Роберт Пеликан, и с ним президент Чехии в январе два раза обсуждал этот вопрос.
Куда высылать бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, украинские власти долго не думали: конечно же, в Польшу! Потому что именно оттуда он незаконно, как постановил суд, въехал в Украину. Саакашвили из Польши передает, что найдет способ вернуться.
Пока он ищет, почитайте три ссылки.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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