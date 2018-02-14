Манкурты. Игорь Эйдман – с письмом к Министерству обороны

9 февраля на официальных аккаунтах вашего министерства в социальных сетях было размещено заявление, посвященное моей скромной персоне. В нем меня называют "манкуртом", потерявшим "совесть и историческую память" и неспособным "к переживанию и состраданию"; "цинично усомнившимся" в героизме россиянина, но не стесняющимся "аплодировать своим западным хозяевам". Авторы сообщения также уничижительно намекают на мое неарийское происхождение, заявляя, что я являюсь "русским" (в кавычках) только "для соседей в Берлине". В этом тексте использован целый набор политических клише времен сталинских кампаний против "врагов народа" и "космополитов".

Сообщение вашего министерства было перепечатано во множестве средств массовой информации и предсказуемо спровоцировало в сети поток угроз в мой адрес (на что, видимо, и было рассчитано). Чем вызвана эта атака? Разве может представлять опасность для могущественного министерства такой человек, как я, не обладающий властью, капиталами, доступом к телеэфиру? Оказывается – может, если смеет писать правду.

Гнев министерства вызвал мой пост о том, что летчик Роман Филипов (как и другие российские военные) сражался и погиб фактически за интересы российских олигархов, получивших право на эксплуатацию сирийских природных ресурсов, и Владимира Путина, которому эта бесконечная и бессмысленная война нужна, чтобы отвлечь внимание населения от коррупции, падения уровня жизни и других реальных проблем России.

7 февраля, в день публикации этого поста, была разгромлена группа российских военных, пытавшаяся захватить богатый нефтью район в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, вероятнее всего, для олигарха Евгения Пригожина, который собирался добывать там сырье. Таким образом получили быстрое и точное подтверждение мои слова: "За нефть Пригожина погибают на чужой земле российские военные, именно за это льется русская кровь в тысячах километров от родины".

Вы возглавляете не министерство обороны, а министерство нападения

После этого разгрома даже зомбированные пропагандой люди могли осознать, что они или их родственники воюют и погибают не за Россию, а за корыстные интересы путинских олигархов. Поэтому вам понадобилось срочно заткнуть рот тем, кто говорит правду об этом, – например мне. Как известно, манкурт – потерявший память раб, полностью подчиненный хозяину. Так вот, это вы – потерявшие память рабы путинского олигархата. В его интересах вы посылаете людей на смерть и тут же "забываете" о них. В российских городах сейчас матери и жены хоронят сыновей и мужей, погибших только потому, что Пригожин и его компания захотели отжать у курдов месторождения нефти. Жена погибшего военнослужащего Евгения Матвеева в интервью изданию Znak так и сказала: "Как свиней отправили на убой!". А теперь вы делаете вид, что ничего не произошло, и привычно бессовестно врете. Так кто же из нас потерял совесть и память?

И не надо пытаться переложить ответственность на так называемую "ЧВК Вагнера". Никаких частных военных компаний, согласно российскому законодательству, быть не может. Под этим брендом воюют секретные части Вооруженных сил РФ, за действия и гибель которых вы несете прямую ответственность. Это не я, а вы неспособны к сопереживанию и состраданию. Вы предали и бросили погибших. А мне их искренне жаль. Они, конечно, не герои, но жертвы и преступники в одном лице. Вначале ваша власть довела людей до нищеты, а затем уговорила продать единственное, что у них еще осталось, – жизнь. Послала на преступную войну и отказалась от ответственности, когда они погибли.

Это вы – "русские" только в кавычках, потому что позорите перед всем миром свой народ. Это ваши агрессивные действия кардинально испортили отношение к России, сделали определение "русский", "россиянин" ненавистным для миллионов людей в разных странах.

Вы возглавляете не министерство обороны, а министерство нападения, подлости, лжи. Вы нападаете как воры, без опознавательных знаков, пряча лицо; не только развязываете войны, но нарушаете все общепринятые законы их ведения. А потом делаете вид, что не имеете к этим преступлениям никакого отношения. Если кто-то из ваших попадается, бросаете их на произвол судьбы. Уверен, что рано или поздно вам придется ответить за многие тысячи жертв агрессивных войн; за захват Крыма и Донбасса, агрессию против Украины, военные преступления на ее и сирийской территории, сбитый малайзийский "Боинг", создание незаконных вооруженных формирований, кибератаки, направленные на дестабилизацию ситуации в разных странах.

Игорь Эйдман – социолог и публицист

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