В среду днем, отбыв пять суток административного ареста по обвинению в невыполнении законных требований сотрудников полиции, на свободу вышел координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия. Его задержали 9 февраля, накануне лекции по истории наблюдения за выборами. Канкия собирался принять участие в заседании избирательной комиссии. Вышел из дома, к нему тут же подошли полицейские и потребовали предъявить документы на автомобиль. По их словам, машина Давида находилась в розыске. Затем его доставили в отдел полиции по Центральному округу Краснодара, где уже обвинили в невыполнении законных требований полиции.

Дожидаясь освобождения Давида, активисты переминаются с ноги на ногу – настоящая зима на Кубань так и не пришла, но на улице под по-осеннему затянутым тучами небом промозгло. Здесь волонтеры местного штаба Алексея Навального, представители "Открытой России" и "Яблока", экологи. Давид выходит в пять минут второго. Тут же крепкие рукопожатия и обнимания со встречающими, благодарности за переданные продукты, дружеские похлопывания по плечу. Он бодр и весел, несмотря на недельную щетину и потрескавшиеся губы. Говорит, что больше всего хочет нормально поесть, потому что в последние дни передачек не было.

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин успел к освобождению – из аэропорта сразу к отделу полиции Центрального округа Краснодара. Он говорит, что не помнит случаев арестов представителей движения, хотя с 2012 года на них оказывается сильное давление.

– Совершенно очевидно, что это политический процесс и политическое давление. К сожалению, в Краснодарском крае такое давление оказывается не в первый раз. Я помню, как еще много лет назад такое давление оказывалось на Михаила Велигодского, и то, что сегодня происходит в регионе с экозащитниками, говорит о том, что в Краснодарском крае более чем во многих других регионах России существует смычка, я бы даже откровенно назвал ее преступной, между различными государственными структурами – правоохранительными органами и судом, – убежден Бузин.

Он считает арест "оставшимся от советского прошлого желанием придавить все, что активно", а Давид Канкия своей активностью действительно выделялся в регионе.

Протокол мой считаю полностью сфальсифицированным

– В Краснодарском крае могут без оснований задержать, чтобы не дать провести лекцию. Не публичное мероприятие, не протестную акцию, а просто лекцию. Если говорить о том, в чем меня обвинили, – с сотрудниками уголовного розыска я общался на "вы", естественно, ни оказывал никакого сопротивления, не размахивал руками, как говорится в протоколе. Протокол мой считаю полностью сфальсифицированным, и мы намерены оспорить его, дойти вплоть до Европейского суда по правам человека, – говорит Давид Канкия.

– По вашему мнению, ваше задержание – это инициатива силовиков, администрации или, может быть, эксцесс исполнителей?

– Для меня это загадка. Я не знаю ответа и не собираюсь предполагать. Но сам факт, что представителей наблюдательского сообщества задерживают, чтобы попытаться пресечь их деятельность, считаю тревожным звонком. Скорее всего, это попытка запугать, подать сигнал, что деятельность по наблюдению за выборами в Краснодарском крае небезопасна.

– Во время отбытия административного наказания были попытки неформального общения со стороны правоохранителей?

– К счастью, нет.

– А в бытовом плане как в камере?

Плохое освещение, по вентиляции бегают мыши

– Человек может приспособиться ко всему. Конечно, там скотские унизительные условия. Хотя бы по тому, что когда ты ходишь на гальюн, это видят все. Сама камера примерно три на шесть метров, в ней постоянно находились пять-шесть человек, по двое на шконке. Плохое освещение, по вентиляции бегают мыши. Вместе со мной сидели и подозреваемые в тяжких уголовных преступлениях, один из сокамерников был с ранением от травматического оружия, он обвинялся в похищении человека. Спасибо активистам и друзьям, которые передавали продукты, потому что то, чем кормят в изоляторе, есть можно только в самом крайнем случае. В меню были только пшенка и гороховый суп, от которого ночью все производили соответствующую химическую реакцию.

– Как вели себя полицейские все это время?

– Сотрудники уголовного розыска до прибытия адвоката ругались матом, хамили, вели себя нагло. От сокамерников я слышал истории о том, что в уголовном розыске людей избивают. Сотрудники изолятора до того, как узнали что я политический, позволяли себе ругаться матом. После того, как узнали мою историю, вели себя культурно.

– А сокамерники? Обсуждали с ними политические процессы в стране?

– В целом они отнеслись без большого интереса. У каждого там своя история, каждый сосредоточен на себе. Когда я рассказывал о наблюдении за выборами, говорили, что это правильно, несколько человек даже вызвались прийти на обучающие семинары и стать наблюдателями.

– Председатель ЦИК Элла Панфилова потребовала проверить, не связан ли ваш арест с избирательным процессом.

– Спасибо Элле Александровне большое.

– И ей отчитались, что не связан.

– Какая неожиданность. ЦИК у нас не следственный орган, у комиссии нет полномочий провести полноценное разбирательство. Но сам звоночек, повторюсь, очень тревожный. Мы много лет занимаемся наблюдением за выборами в Краснодарском крае, и с таким наблюдательское сообщество сталкивается впервые.

Адвокат Канкии Алексей Аванесян говорит, что уже подготовлена апелляционная жалоба на абсолютно незаконное необоснованное решение Октябрьского районного суда Краснодара, вынесенное судьей Александром Зеленским.

– Судья отказал во всех 13 ходатайствах, даже таких как отложить заседание на час, чтобы адвокат, который находился при задержании, чья подпись стоит в протоколах, чей ордер находился в деле, подготовился, – рассказывает Аванесян. – Фактически заседание прошло в закрытом режиме, на него не пустили даже свидетелей, которые осуществляли фото- и видеофиксацию так называемого факта административного правонарушения. Нам отказали в том, чтобы этот диск с видео можно было просмотреть на заседании, в опросе свидетелей тоже отказали.

По словам адвоката, понятых при совершении якобы правонарушений не было, протокол составлен на основании лишь рапортов полицейских.

– Рапорты абсолютно идентичные, вплоть до грамматических ошибок. Если посмотреть по времени, технически сотрудники уголовного розыска не смогли бы набрать их на компьютере и привести сюда, это свидетельствует о том, что рапорты были составлены заранее. В самих рапортах указано: нам не подчинился Давид Канкия, дата и место рождения, место регистрации, и не предоставил паспортные данные. Тогда откуда они взяли эти паспортные данные? – удивляется Аванесян.

Сразу после освобождения Давид Канкия поехал в офис "Яблока", чтобы вместе с другим представителем "Голоса" выступить с лекцией про выборы, на которую его не пустили полицейские пять дней назад.