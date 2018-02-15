15 февраля – день рождения правозащитницы Елены Боннэр

Сегодня 95 лет со дня рождения правозащитницы и диссидента Елены Боннэр.

Боннэр родилась в 1923 году в Туркмении. Ее отца расстреляли в 1938 году, мать приговорили к восьми годам ссылки. После ареста родителей Боннэр закончила школу и в 1940 году поступила в педагогический институт. Во время войны она ушла добровольцем в Красную армию медсестрой.

В 1953 году Боннэр закончила медицинский институт в Ленинграде и примерно тогда же начала печататься в журналах "Нева", "Юность" и в "Литературной газете".

В 1965 году вступила в КПСС, но в 1972 году вышла из рядов партии по политическим убеждениям. Вскоре после этого Боннэр вышла замуж за академика Андрея Сахарова. С 1980 года она находилась вместе с ним в ссылке в городе Горький.

После возвращения в Москву в 1987 году Боннэр вместе с Сахаровым участвовали в создании правозащитного общества "Мемориал".

Боннэр являлась членом комиссии по правам человека при тогдашнем президенте России Борисе Ельцине. В конце 1994 года она покинула пост из-за начавшейся войны в Чечне.

Последние годы Боннэр жила в США. Она умерла 18 июня 2011 года в Бостоне.