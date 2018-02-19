Путин всех надул. Акционист Виктор Пашин – об акции у стен ФСБ

В понедельник в Москве суд оштрафовал на 10 тысяч рублей акциониста Виктора Пашина, который в воскресенье у стен главного здания ФСБ России устроил перформанс под названием "Надувательство". Пашина признали виновным по статье 20.2 КОАПП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Художник-акционист Виктор Пашин вышел на Лубянскую площадь в большом прозрачном зорбе с надписью "Путин". Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОВД Мещанского района. По словам активиста, ему надоело, что власти "надувают" россиян во всех сферах жизни. Он также выступает против выдвижения Владимира Путина на очередной президентский срок. Перед акцией Виктор Пашин ответил на вопросы Радио Свобода:

– Я планирую провести серию протестных акций. С изобразительной точки зрения моя первая акция – это сферический перформанс в вакууме. Выглядеть это будет так: на меня будет надет шар с надписью "Путин". А надо мной воздушные шарики с надписями "Хватит" и "Гниль". Называется перформанс "Надувательство". Он символизирует то, что нас – граждан, не приближенных к олигархической верхушке, – постоянно надувают в совершенно разных сферах жизни. И хочется, чтобы это прекратилось. В стране наблюдается следующая картина: мы фактически из демократической страны превращаемся в некое феодальное государство, где все происходит не на законных основаниях, а на основе личных знакомств, на том, кто кому оказывает услуги, кто кому полезен, кто чей вассал. Это хорошо для тех людей, которые оказываются наверху, но плохо для всех остальных, так как это тормозит развитие страны и приводит к деградации в большинстве сфер.

–​ Вы упомянули, что вы запланировали серию перформансов. Какими будут следующие?

– Я думаю, что об этом пока рано говорить. Возможно, мы модифицируем следующий перформанс в зависимости от реакции властей на первый.

–​ А на какую реакцию вы рассчитываете?

– Я планирую действовать абсолютно в рамках закона и надеюсь, что меня не будут задерживать, я просто выйду, постою и пойду домой пить чай. Модифицировать следующий перформанс придется, если по отношению ко мне будут применены какие-то неприятные меры. Но я надеюсь не на реакцию властей (она меня волнует в чуть меньшей степени), а на то, что обычных людей это, может быть, подтолкнет к каким-то мыслям, к попыткам сдвинуться от феодализма в сторону нормального демократического гражданского общества.

–​ Место, которое вы выбрали для проведения акции, знаковое. Я думаю, что неизбежно наблюдатели будут сравнивать ваш перформанс с акцией Петра Павленского. Вы даже внешне немножко на него похожи. Его творчество повлияло на вас?

– Если вы имеете в виду акция Павленского с поджогом дверей, то она была проведена с нарушением закона. А я бы не хотел действовать незаконно, потому что тогда я буду уподобляться тем, кто мне не нравится. Хотелось бы остаться в рамках закона. Акции Павленского повлияли на меня в той же степени, что и другие протестные акции. На меня влияет то, что в принципе происходит в стране. Я не уверен, что мы с Павленским смотрим на жизнь или на политику одинаково, и даже надеюсь, что это не так. Но какие-то сходные черты, конечно же, есть.

–​ Но его творчество вам в целом не очень близко?

– Нет. Из его акций мне скорее больше понравился перформанс "Туша", когда он был замотан в колючую проволоку.

–​ Я так понимаю, это ваш первый перформанс. Почему вы решили встать на путь художника-акциониста?

– Я почувствовал усиление всего того, что мне не нравится. Это движение в сторону от демократии. Я сторонник правового общества, где все решается в рамках закона. А когда у нас, например, 99,6% уголовных дел, дошедших до суда, заканчиваются обвинительными приговорами, это означает, что у нас нет возможности защищаться в суде. Система абсолютно противоположна тому, какой она должна быть. Мне это не нравится, и чем дальше, тем больше. Плюс мне не нравится то, что Путин опять идет на выборы и, соответственно, собирается продолжить формирование этой системы. Понятно, что он не один такой человек, на котором все сосредоточено. Просто это удобная цель для акции. Если писать, что во всем виновата какая-то олигархическая верхушка, это будет длинно, размыто и совершенно непонятно.

–​ Какова ваша выборная стратегия? Вы планируете идти на выборы 18 марта?

– Я обязательно пойду голосовать и обязательно поучаствую как наблюдатель. Проявлю свою гражданскую позицию и в этом поле.

–​ Вы верите в политические перемены в России в обозримом будущем?

– Да, конечно.

–​ А что должно произойти для этого?

– Для этого должно измениться гражданское сознание – это то, на что я стараюсь влиять по мере своих сил. Естественно, я не ожидаю, что я сделаю акцию – и что-нибудь внезапно поменяется. Но что-то должно по чуть-чуть меняться с повышением гражданской сознательности. Например, мне совершенно не нравятся многие действия Навального, в частности то, как он посылает народ на Тверскую, создавая для многих людей проблемы. Но его деятельность в том числе демонстрирует, что у нас происходят какие-то нехорошие вещи прямо под носом, а на это власть не реагирует. Это позволяет людей заинтересовать происходящим настолько, что они начинают принимать посильное участие в гражданском движении. Я думаю, что чем больше будет таких людей, тем больше будет градус гражданского самосознания. Хотя бы небольшая часть общества должна начать проявлять активность или хотя бы перестать смотреть на происходящее молча.