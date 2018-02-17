YouTube-канал Радио Свобода подвергся атаке "троллей"

YouTube-канал Радио Свобода, предположительно, подвергся атаке так называемых "интернет-троллей" и ботов. На это указывает резкий рост числа негативных реакций (дизлайков) сразу на нескольких последних видеозаписях на канале.

Судя по статистике, атака началась около суток назад после публикации одного из выпусков видеоновостей. В нем, в частности, говорилось, что США обвинили российских военных в распространении интернет-вируса NotPetya. После этого все видеоролики, которые публиковались в YouTube Радио Свобода, подверглись накрутке дизлайков.

Например, опубликованный на канале выпуск видеоновостей, в котором говорилось о так называемой "фабрике троллей", связанной со вмешательством в выборы президента США, за несколько часов собрал почти 15 тысяч дизлайков. Тогда как до начала атаки такие выпуски новостей набирали не более нескольких десятков дизлайков.

Атаке также подверглись некоторые видео в YouTube-аккаунте телеканала "Настоящее время". В частности, накрутка дизлайков замечена на видеоролике из нового проекта телеканала "Выборы Stories". Дизлайков у этого видео больше, чем просмотров, что является одним из главных признаков атаки ботов.

Сотрудники так называемой "фабрики троллей" за деньги пишут в соцсетях посты в поддержку Кремля, а также проводят атаки на независимые СМИ и оппозиционных блогеров. "Троллей", предположительно, финансирует российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют другом президента Владимира Путина.

Накануне США предъявили Пригожину и 12 сотрудникам петербургского "Агентства интернет-исследований" – которое называют "фабрикой троллей" – обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.