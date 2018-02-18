Шляпа Маска, девушки Кима и ящерицы Хаменеи

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Илон Маск повздорил в Твиттере с конкурентами из United Launch Alliance. Сначала он заявил, что запуск их ракеты Delta IV Heavy после 2020 будет обходиться в $600 миллионов — то есть вчетверо дороже, чем запуск Falcon Heavy. А когда ему указали, что после 2020 ULA планирует запускать уже не Delta IV Heavy, а новую ракету Vulcan, Маск пообещал съесть свою шляпу с горчицей, если Vulcan взлетит до 2023 года с правительственным грузом. Первый запуск «Вулкана» запланирован на середину 2020 года, и если он состоится в срок, Маску придется жевать пластмассу — всем головным уборам он предпочитает строительные каски.

2. Американские прокатчики убрали с плакатов фильма «Смерть Сталина» фотографию 73-летнего актёра Джефри Тэмбора (Маленков), которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах. Заодно избавились и от Молотова — Майкла Пейлина, хотя его вроде пока что ни в чём не обвиняют. Прокатчики оправдываются тем, что у них изначально было две версии плаката, журналисты отвечают, что вторая версия до этого четверга нигде не фигурировала. «Не знал об этой ретуши, —​ написал в Твиттере режиссёр фильма Армандо Ианнуччи, — надо бы допросить кое-кого из пиар-отдела». Редактировать историю — это по-нашему. Иосиф Виссарионович одобряет.

3. Бывший начальник Генерального штаба иранской армии, а ныне военный советник главы Ирана аятоллы Хаменеи, Хасан Фирузабади, раскрыл страшный заговор Запада. Оказывается, несколько западных шпионов, проникших в страну под предлогом сбора помощи Палестине, привезли с собой специальных ящериц и хамелеонов, кожа которых притягивает атомные волны, чтобы раскрыть таким образом местоположение иранских урановых шахт и ядерных объектов. Подлый план западных агентов, разумеется, был раскрыт доблестными иранскими спецслужбами. Журнал National Geographic наивно заявляет, что рептилий, кожа которых могла бы служить ядерным детектором, не существует, и напоминает, что это не первая подобная история — в 2007 году иранцы объявили об аресте 14 белок, снабженных подслушивающим оборудованием.

4. Северная Корея прислала на Олимпиаду девушек-чирлидеров, которые на трибунах подбадривают хоккеисток объединённой корейской хоккейной команды. В среду этих хоккеисток озадачил двойник Великого руководителя Ким Чен Ына, который пришёл их поприветствовать. Некоторые северокорейские девушки не смогли сдержать смеха — надеемся, что им за это ничего не будет. Между тем, северокорейская делегация вызывает в Южной Корее разные эмоции. Старшее поколение считает, что они очень милые, и радуется их приезду, младшее говорит, что девушки похожи на роботов и смотреть на них страшновато. Прошлогодний опрос показал, что объединения страны хотела бы половина южнокорейцев старше 60 лет и только 20% молодёжи.



5. Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала закон NetzDG, о котором мы уже писали. Организация указывает, что NetzDG называют в качестве источника вдохновения авторы новых законов об интернет-цензуре в таких сомнительных с точки соблюдения прав человека странах, как Филиппины, Кения, Венесуэла и, разумеется, Россия. Российский закон, согласно которому соцсети будут обязаны удалять «незаконный» пользовательский контент в течение 24 часов под угрозой громадных штрафов, сейчас находится в Думе на первом чтении.

6. Поляки решили пойти другим путём. Но в ту же сторону. Спикер польского Сената Станислав Карчевский призвал живущих за рубежом сограждан документировать все высказывания в интернете, наносящие ущерб репутации страны, и рапортовать о них в польские посольства и консульства. Посольства и консульства уже начали рассылать письма с подробными инструкциями польским гражданам, вставшим на консульский учёт в Германии. Насколько те рады подобным письмам, пока неизвестно.

7. Инфляция в Венесуэле достигла уже 13000 процентов, и жители этой страны делают из обесценившихся купюр сувенирные сумки и шляпы для продажи иностранным туристам. Те же, кто не занят этим бизнесом, многотысячными толпами пытаются прорваться через границу в Колумбию либо догоняют на мопедах и грабят грузовики с продуктами. Полиция не только не защищает шофёров, но и сама присоединяется к грабежам. По рассказам очевидцев, происходящее на дорогах в Венесуэле в последнее время напоминает сцены из фильма «Безумный Макс».



8. В этом году исполняется четверть века киикингу (kiiking), экстремальному виду спорта, придуманному в Эстонии — качанию на качелях, высоту которых можно регулировать. Цель — сделать «солнышко» на качелях наибольшей высоты: чем выше качели, тем это труднее. На сегодняшний день рекорд мира составляет 715 сантиметров. Хотя спорт этот совсем молодой, популярность его уже перешагнула границы Эстонии. Клубы почитателей киикинга открываются в Финляндии, Германии, Испании, США и даже Новой Зеландии. Как знать, возможно, в следующем десятилетии это зрелищное соревнование войдёт и в олимпийскую программу.



9. В позапрошлом выпуске мы писали о том, что учёные научились предсказывать возможность развития синдрома Альцгеймера за 30 лет до появления его первых симптомов. На этой неделе появилась ещё более оптимистическая новость — другая группа американских учёных установила, что сокращение количества энзима BACE1 в организме мышей (этот энзим есть и в организме человека) не только останавливает образование новых амилоидных бляшек, но и приводит к исчезновению уже существующих. Лекарство, снижающее количество BACE1 в организме человека, уже начали разрабатывать.

10. Знаменитую апорию Зенона о том, что заяц никогда не догонит черепаху, наконец-то проверили экспериментально. Действительно, не догонит.