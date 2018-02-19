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Фоторепортёр, Пулитцеровский лауреат, Макс Десфор умер в возрасте 105 лет

Беженцы на полуразрушенном мосту (фрагмент), 1950 год, Корейская война, фотограф: Max Desfor

Его фотографии входят в мировой исторический фотоархив

Лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Макс Десфор умер на 105-м году в жизни в своем доме в Силвер-Спринг (штат Мэриленд). Об этом агентству Associated Press сообщил сын фоторепортера Барри.

Макс Десфор работал фотокорреспондентом AP в 1933–1978 годах, затем перешел в журнал U.S. News & World Report. Десфор получил известность в качестве автора снимка экипажа бомбардировщика B-29, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Пулитцеровскую премию Макс Десфор получил за серию снимков о войне в Корее.

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