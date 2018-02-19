Фоторепортёр, Пулитцеровский лауреат, Макс Десфор умер в возрасте 105 лет

Лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Макс Десфор умер на 105-м году в жизни в своем доме в Силвер-Спринг (штат Мэриленд). Об этом агентству Associated Press сообщил сын фоторепортера Барри.

Макс Десфор работал фотокорреспондентом AP в 1933–1978 годах, затем перешел в журнал U.S. News & World Report. Десфор получил известность в качестве автора снимка экипажа бомбардировщика B-29, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Пулитцеровскую премию Макс Десфор получил за серию снимков о войне в Корее.