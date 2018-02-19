Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Виктор Пашин оштрафован за перформанс "Надувательство" на Лубянке

Здание ФСБ на Лубянке в Москве (Архивное фото)

Суд в Москве оштрафовал на десять тысяч рублей Виктора Пашина за перформанс "Надувательство". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Акционист признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Пашин был задержан 18 февраля у здания ФСБ на Лубянке. Он проводил перформанс "Надувательство" – "оделся" в надувной шар с надписью "Путин", к которому были привязаны шары с надписями "Хватит" и "Гниль". В пресс-релизе к акции сказано, что это протест против президента и акция за сменяемость власти и равенство всех перед законом.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG