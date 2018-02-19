Виктор Пашин оштрафован за перформанс "Надувательство" на Лубянке

Суд в Москве оштрафовал на десять тысяч рублей Виктора Пашина за перформанс "Надувательство". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Акционист признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Пашин был задержан 18 февраля у здания ФСБ на Лубянке. Он проводил перформанс "Надувательство" – "оделся" в надувной шар с надписью "Путин", к которому были привязаны шары с надписями "Хватит" и "Гниль". В пресс-релизе к акции сказано, что это протест против президента и акция за сменяемость власти и равенство всех перед законом.

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