В московском СИЗО "Матросская тишина" назначен новый начальник

В московском следственном изоляторе N1 "Матросская тишина" сменилось руководство. Начальником СИЗО назначен подполковник юстиции Сергей Поздеев. До этого назначения он в Кировской области заместитетелем регионального управления ФСИН и курировал оператино-режимную работу. Об этом сообщило агентство "Москва".

Прежний руководитель изолятора Владимир Клочек уволен со службы после прокурорской проверки, которая выявила в "Матросской тишине" несоответствие нормам условий содержания заключенных.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала о камере одного из содержащихся в СИЗО арестантов – адвоката Дионисия Золотова (Денис Тумаркин). По её словам, камера хорошо отремонтирована и оснащена бытовой техникой – итальянский холодильник, две пустых кровати, телевизор с большим экраном и туалет с вытяжкой и подвесным унитазом.

Меркачева добавила, что перед приездом ОНК Золотов написал заявление на имя начальника СИЗО с просьбой оградить его от общения с членами комиссии в связи с личной неприязнью, а непосредственно перед их приходом юриста увели в спортзал.