Обвинение просит три года лишения свободы для участника акции 26 марта

Участник акции 26 марта в Москве Дмитрий Борисов может быть осужден на три года лишения свободы по требованию прокуратуры. Оппозиционера обвиняют в нанесении побоев сотруднику полиции.

Борисов был задержан 9 июня в Москве. Следствие считает, что во время ареста на митинге 26 марта подсудимый нанес два удара ногой по голове полицейского.

Ранее были осуждены шесть человек по "делу 26 марта". Массовые антикоррупционные акции прошли 26 марта 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Их организовал оппозиционер Алексей Навальный. Более тысячи участников митингов были задержаны полицией