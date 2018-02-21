ФСБ заявила о хищениях в Малом драматическом театре в Петербурге

Федеральная служба безопасности России сообщила о хищении 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства. Художественный руководитель и директор театра – Лев Додин.

Возбуждено дело по статье о мошенничестве. В хищениях подозревается группа лиц. Некоторые из них задержаны, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Имена подозреваемых не сообщаются.

Строительство новой сцены должны были завершить к концу 2018 года. Авторами идеи стали Додин и главный художник театра Александр Боровский. Общая сумма контракта на работы превышала два миллиарда рублей.

Пресс-секретарь МДТ Елена Александрова сказала телеканалу "Дождь", что строительством сцены занимается Министерство культуры России и что руководство театра к этому отношения не имеет.