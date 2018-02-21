Суд рассматривает жалобу на продление домашнего ареста Серебренникову

Московский городской суд в среду рассматривает апелляционную жалобу на продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, бывшему директору театра Алексею Малобродскому и директору "Седьмой студии" Юрию Итину. Их обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа". При этом, за время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.

16 января Басманный суд продлил Серебренникову, Интину и Малобродскому меру пресечения до 19 апреля.

На сегодняшнем заседании Мосгорсуда присутствуют Ксения Собчак и народная артистка России Лия Ахеджакова, сообщает агентство "Москва".

Судья отказал Ахеджаковой в праве стать общественным защитником Алексея Малобродского, сославшись на отсутствие у неё "юридической компетентности", сообщает корреспондент "МБХ медиа" из зала Мосгорсуда.

Малобродский единственный из обвиняемых по делу, который находится в следственном изоляторе. Накануне его поручители - известные актеры, писатели, режиссеры и журналисты -записали видеообращение с требованием изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Все обвиняемые по делу "Седьмой студии" отрицают обвинения. Серебренников называл их "абсурдными". Вину признала только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием, её дело выделено в отдельное производство.