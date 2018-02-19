Сильный президент, бедная Россия?

Почему РФ не социальное, а мафиозное государство? Что обещает власть, и что ждет граждан? Обсуждают Олег Шеин, Татьяна Ворожейкина
Почему в России создано не социальное, а мафиозное государство? Что кандидаты обещают во время избирательной кампании? Будут ли увеличены расходы на образование здравоохранение? Какая социальная политика ждет страну на самом деле в следующие 6 лет правления Владимира Путина? Есть ли запрос на иной вариант развития?
Обсуждают политолог, социолог Татьяна Ворожейкина и депутат Госдумы РФ (фракция "Справедливая Россия"), историк Олег Шеин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 февраля в 19:05
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