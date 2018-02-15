Судиться с президентом?

Кандидат в президенты России Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд РФ, требуя отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. В заявлении указано, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность.

Обращения в суд от кандидатов Собчак и Явлинского активно добивался в рамках публичной кампании в социальных сетях известный блогер Слава Рабинович, который считает, что такой же иск до 17 февраля может и даже обязан подать и Григорий Явлинский.

Что может дать судебная тяжба? Как оппозиция может использовать избирательную кампанию власти по переназначению президента Путина на пост президента России? Нужно ли наблюдение за «выборами»? Обсудят политик Дмитрий Гудков, юрист Елена Лукьянова, политолог Дмитрий Орлов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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