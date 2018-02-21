Суд Евросоюза отменил санкции против одного из чиновников Януковича

Суд Европейского союза в Люксембурге снял санкции в отношении украинского бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Клюева. Киев обвинял его в злоупотреблении государственными средствами во время президентства Виктора Януковича. Брат Сергея Клюева – Андрей Клюев – во время протестов на Майдане возглавлял администрацию Януковича.

Сергей Клюев попал под санкции Евросоюза вместе со многими другими украинскими чиновниками весной 2014 года. С тех пор ограничения ежегодно продлевались. Однако после жалобы Клюева суд ЕС признал введенные в отношении экс-депутата санкции недействительными. Издание "Украинская правда" отмечает, что это решение ставит под угрозу продление санкций против других чиновников Януковича, чью вину Киев не смог доказать.

Ранее о том, что с Клюева снимут санкции, Радио Свобода на условиях анонимности сообщили представители Евросоюза. Ограничения, предположительно, отменят и в отношении бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш. В ЕС считают, что Киев не предоставил достаточных доказательств причастности чиновников растрате государственных средств. Санкции против самого Януковича, как ожидается, будут продлены.

В Киеве проходит суд по делу о госизмене Виктора Януковича. В среду, как ожидается, по этому делу допросят действующего главу государства Петра Порошенко.