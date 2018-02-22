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Глава федерального штаба Навального Леонид Волков задержан до суда

Леонид Волков (Архивное фото)

Глава федерального штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков задержан до суда. Навальный сообщил об этом в Твиттере.

Волков находится в Симоновском суде Москвы. Его будут судить за то, что он ретвитнул видео, на котором задерживают Навального на несогласованной акции 28 января. В этом усматривают "призывы к несогласованной акции".

По словам Волкова, к нему "с боем" допустили адвокатов. Журналистов к задержанному не пускают.

В четверг Волкова задержали в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции. Он должен был вылететь в Уфу, где планировал провести встречу с местными волонтерами и сторонниками оппозиционного политика. Позднее Волкова доставили в отдел полиции "Даниловский". Ему грозит административный арест.

Ранее в Москве был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его задержали на выходе из стоматологической клиники и доставили в отдел полиции "Якиманка". Оппозиционеру вручили протокол о том, что в отношении него возбуждено административное дело по статье о "повторном нарушении правил проведения митинга" и отпустили. Политику грозит до 30 суток ареста, однако по какому именно делу и когда будет суд, пока неизвестно. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального заявила Радио Свобода, что задержание оппозиционера может быть связано с акциями 28 января в поддержку "Забастовки избирателей".

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