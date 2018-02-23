Журналистов "Дождя" могут лишить аккредитации в Госдуме

Фракция ЛДПР в Госдуме России поставит вопрос о лишении аккредитации журналистов телеканала "Дождь", рассказавших о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Об этом написал в Твиттере заместитель председателя нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев.

Он считает обвинения в адрес Слуцкого "нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением". Имен журналистов, которых стоит лишить аккредитации, Лебедев не назвал.

22 февраля телеканал "Дождь" сообщил со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле, о сексуальных домогательствах со стороны председателя комитета по международным делам Госдумы депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Одна из собеседниц "Дождя" пояснила, что не хотела предавать случившееся огласке, так как боится, что не сможет больше работать в Госдуме.

Сам Слуцкий отрицает эти обвинения. В разговоре с РБК он назвал сообщения о том, что он домогался журналисток, "бредом". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сообщения, подчеркнув, что не считает такое поведение нормальным.

В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в них был обвинен голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Больше десятка женщин, в том числе несколько известных актрис, сообщили о том, что они были объектами приставаний со стороны продюсера, который требовал интимной близости в обмен на возможность сняться в его фильмах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики.