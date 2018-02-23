В Томске антивоенную акцию провели активисты "Партии мертвых"

В Томске сторонники “Партии мертвых” вышли на антивоенную акцию. Шестеро ее участников держали плакаты с лозунгами “Мертвые не воюют”, “У мертвых нет отечества”, “Партия мертвых за мир”. Таким образом, гражданские активисты решили потребовать прекращения войн, в которых участвует Россия. Об этом сообщает “Агентство новостей ТВ2”. Гражданские активисты утверждают, что смысл военных кампаний, которые сейчас ведутся, им неясен, и они выступают за скорейшее их прекращение.

Все участники акции были в масках. Они выразили недовольство военной политикой российской власти, которая, по мнению протестующих, сама развязывает конфликты или вмешивается в них.

“Отечество” использует мертвецов как защитников своих кровавых интересов, прикрываясь победами прошлого, и наоборот, распоряжается своими “защитниками” как в каком-то смысле уже мертвецами. Легче объявить, что наемники мертвы, чем высвобождать их из плена”, – говорится на официальной странице "ВКонтакте" “Партии мертвых” по поводу прошедшего протеста. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".