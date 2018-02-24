Студенты обожествили информацию. Теперь их преследуют

18-летним студентам одного из челябинских колледжей Александру Беляеву, Искандеру Тагаеву и 19-летнему Никите Дворецкому надоела пропаганда российского федерального телевидения. И они создали религиозную группу “Великая церковь обожествления информации”.

В конце января студенты подали уведомление о начале деятельности новой религиозной группы в Министерство юстиции по Челябинской области. В четверг прокуратура Тракторозаводского района Челябинска потребовала, чтобы Беляев явился для дачи показаний. Прокуратура подозревает, что представители "Великой церкви обожествления информации" занимаются миссионерской деятельностью и нарушают статью 5.26 КоАП РФ.

– Сначала мы хотели создать молодежное объединение. Но так как государство сделало все, чтобы ужесточить правила регистрации общественных организаций, мы решили, что проще учредить религиозную группу, – рассказывает Александр Беляев в интервью Радио Свобода. – Я отправил уведомление в Минюст. Ждал ответа из ведомства тридцать суток, затем поехал в Минюст, чтобы получить документ собственноручно. Он у меня на руках, так что действовали мы по закону. Извините, я сейчас очень волнуюсь. Сильно поразило то, что произошло недавно. Утром ко мне домой пришли сотрудники полиции. Они хотели доставить меня в прокуратуру. Меня не было дома, дверь открыла мама. Полиция попыталась провести осмотр квартиры на предмет "каких-то листовок и плакатов", но их не впустили. Полицейские спрашивали маму, не планирует ли наша группа заниматься экстремизмом или продавать наркотики. Они сделали попытку поговорить с моей 87-летней бабушкой. Можно сказать, что полиция оказывала на моих родственников психологическое давление. Затем полицейские отправились в колледж, где я учусь. Но и там они меня не нашли. В конце концов полицейские приехали в штаб Навального, где я волонтерю, и вручили мне повестку. Чуть позже в штаб приехал сотрудник прокуратуры и тоже вручил мне повестку.

– На основании чего прокуратура решила провести проверку?

– Сотрудница прокуратуры сказала, что проводится проверка по всем недавно зарегистрированным религиозным группам. После настойчивых просьб адвоката она все-таки показала документ, на основании которого на нас обратили внимание. Инициатором проверки стал местный Центр “Э”. Я с сотрудницей прокуратуры не общался. По совету адвоката отказался от каких-либо показаний.

– Поняли, в чем конкретно вас обвиняют?

Мы ничего не успели сделать, а за мной уже пришли

– Наша группа еще не успела толком начать работать. Мы только успели зарегистрировать группу в социальной сети в “ВКонтакте” и выкладывали туда новости. Миссионерской деятельностью мы не занимаемся. Никаких богослужений не проводим и не собираемся. Мы – не религиозная группа в традиционном понимании. Конечно, я предполагал, что у нас могут быть проблемы с властью. Но не ожидал, что так быстро. Мы ничего не успели сделать, а за мной уже пришли.

– Какая миссия у вашей религиозной группы? Заповеди, обряды? Священные книги?

– Информация – один из самых важных аспектов нашей в жизни. Мы стремимся к ее распространению и популяризации. Наша задача обрушить барьер цензуры, который загораживает людям объективную картину мира. На пропаганду тратят огромные деньги, а по-настоящему важная информация не доходит до аудитории. Мы считаем нашей миссией восполнять этот пробел. Обрядов у нас нет. Мы отрицаем подобные проявления религии, свойственные, как правило, традиционным религиозным структурам – в частности РПЦ. Заповедей у нас шесть. Критически оценивать любую информацию. Подвергать сомнению все, что ты слышишь и видишь. Быть непредвзятым. Искать правду везде и во всём. Постоянно саморазвиваться. Быть в курсе всего происходящего.

– Что значит саморазвиваться?

– Получать новые знания, пытаться искать и добывать новую информацию из различных источников. Саморазвитие – то, без чего все мы потихоньку будем превращаться в животных, следуя только своим инстинктам. Мой самый любимый автор – Оруэлл, любимый жанр – антиутопия. Но в нашей религии нет каких-то священных книг. Каждый из нас интересуется разными жанрами, каждый по-разному развивается. И у каждого свои собственные интересы.

​– “Великая Церковь Обожествления Информации” – пародийная религия наподобие "Церкви летающего макаронного монстра"?

Мы осуждаем сближение религии и власти

– До того, как я создал свою религию, я истинно верил в пастафарианство. Мы признаем все религии и считаем, что жители нашей страны имеют право на свободу совести. Мы не планируем бороться с какими-либо религиозными объединениями или высмеивать их. Наоборот – мы за мирное сосуществование людей разного вероисповедания. Наша церковь с уважением относится к православным верующим, но мы осуждаем сближение религии и власти.

– Но вы и другие основатели новой религии – волонтеры штаба Навального в Челябинске.

– Мы не смешиваем наши политические и религиозные взгляды. "Великая церковь обожествления информации" – аполитичная организация и не имеет никакого отношения к кампании Алексея Навального. Мы хотим своим примером показать, что религиозные организации не должны призывать голосовать за кого-либо и быть хоть как-то связаны с политиками. Мы, как религиозная группа, в отличие от РПЦ, будем сохранять независимость.

– Как можно оскорбить чувства верующих в "Великую церковь обожествления информации"?

Мы против судебных преследований, которые происходят из-за чувств оскорбленных верующих

– Мы против судебных преследований, которые происходят из-за чувств оскорбленных верующих. Сегодня в шутку обсуждали с друзьями, что можно написать заявление на прокурора, вызывающего меня на беседу, по статье за оскорбление чувств верующих. Но мы здраво смотрим на всю ситуацию, считая данную норму закона нарушением наших гражданских прав, в том числе на свободу совести и вероисповедания. Важно понимать, что власти нарушают свой собственный закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Данная норма запрещает воспрепятствовать праву на свободу совести и свободу вероисповедания.

– Ваши адепты пришли из какой веры в "Великую церковь обожествления информации"?

В нашем поколении много агностиков и атеистов

– Наши адепты раньше были атеистами. По моему мнению, в нашем поколении много агностиков и атеистов. Мои знакомые раньше относили себя к православным верующим, но сейчас они перестали ходить в церковь. Молодежь, как мне кажется, не доверяет РПЦ и воспринимает ее как часть государственной структуры. В сквере, возле ЮУрГУ, самого большого университета в Челябинске, решили построить православную часовню. Прямо напротив главного корпуса университета, где студенты отдыхают между парами. Учащиеся университета были против. Молодежь возмущалась тем, что у них хотят отобрать часть сквера, тем более в университете уже есть молитвенная комната. Молодежное движение “Весна” борется против строительства этого храма. Они пытались вынести этот вопрос на референдум, но не были услышаны. Такие действия отвращают молодых людей от РПЦ.

– В колледже, где вы учитесь, как отреагировали, когда за вами пришла полиция?

– Мне повезло с колледжем. Я прихожу на занятия в футболке с Навальным. Администрация и преподаватели знают, что я думаю о российской власти. Но никаких проблем в колледже у меня из-за политических взглядов нет. Некоторые преподаватели меня поддерживают, но учителя у нас молодые в подавляющем большинстве. Один из моих преподавателей сам хотел принять участие в деятельности нашей религиозной группы.

– Почему вы поддерживаете Навального?

– Я давно интересуюсь политикой. О взглядах политиков стараюсь узнавать из первых уст. Например, мне удалось задать несколько вопросов Борису Немцову. Я за Навального, потому что никто кроме него власти не противостоит. Нашему народу живется очень тяжело. Я вижу вокруг себя, как бедствуют люди из-за отношения к ним властей.

Молчать и бездействовать очень глупо

Например, моя 20-летняя подруга страдает от заболевания сердца. Ей не могут поставить диагноз в районной поликлинике и назначить правильное лечение. А на обследование в хорошей больнице у нее нет денег. Мне очень жаль, потому что я не способен ей помочь получить то, на что она имеет право в соответствии с Конституцией РФ. Но молчать и бездействовать очень глупо. Я могу только процитировать Платона: “Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев”.

О своих новых религиозных взглядах рассказал и другой основатель “Великой церкви обожествления информации” Искандер Тагаев

– Информация – самое ценное, что сейчас есть в мире. Но с ней нужно уметь правильно обращаться. Например, я, когда хочу узнать о каком-либо событии, использую несколько источников. Среди них и провластные, и оппозиционные. А потом сам анализирую, делаю выводы. Мне кажется, такие навыки должны выработать все граждане, если они хотят получать правдивые знания о происходящем в стране.

Комментарий Радио Свобода дал Никита Дворецкий:

– У нас нет задачи пародировать или высмеивать религию. Мы хотим, чтобы всем стало ясно, как важна сегодня в нашей стране свобода слова. Еще мы хотим, чтобы исчезла цензура и чтобы в информационном поле больше говорили и писали о важных вещах: о проблемах образования, здравоохранения, о честных выборах. Я, например, был свидетелем того, как на прошлых выборах в Госдуму голоса избирателей пытались купить за пятьсот рублей. Мы, конечно, понимаем, что у пропаганды огромные бюджеты, а у нас лишь маленьких сайт и пока сто человек адептов. Но мы будем делать всё, что в наших силах.