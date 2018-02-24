В Комсомольске-на-Амуре задержаны шесть сторонников Навального

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали шестерых сторонников оппозиционера Алексея Навального. Волонтеры раздавали на улицах города листовки с призывом бойкотировать выборы президента России и принять участие в "забастовке избирателей". Об этом корреспонденту “Сибирь.Реалий” сообщил руководитель регионального штаба политика Сергей Веденкин. Он также был доставлен в отделение полиции.



По словам Веденкина, полицейские не представились и потребовали дать им документы для проверки по базам. Затем они без объяснений отвезли активистов в отдел полиции. Среди задержанных – трое несовершеннолетних. Двоих из них сотрудники полиции увели на допрос без законных представителей. По словам волонтеров, агитационные листовки у них не изъяли.

Алексей Навальный призывает бойкотировать выборы главы государства в марте 2018 года, поскольку считает их нечестными. "Забастовку избирателей" оппозиционер объявил после того, как ему самому запретили регистрироваться в качестве кандидата.

28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку "забастовки избирателей".