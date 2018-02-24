Соцсети: в Сирию прибыли еще два российских Су-57

Сирийские активисты сообщили в соцсетях о прибытии в Сирию еще двух российских истребителей Су-57. Утверждается, что самолеты приземлились на авиабазе Хмеймим.

Таким образом, сейчас на авиабазе могут находиться четыре самолета этой модели. О прибытии в Хмеймим первых двух истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля. Тогда расследовательская группа Conflict Intelligence Team отметила, что Россия перебросила самолеты, несмотря на заявления президента Владимира Путина о выводе войск из Сирии.

Истребители, как предполагают расследователи, будут помогать силам президента Сирии Башара Асада установить контроль над Восточной Гутой, где только за последние дни жертвами бомбардировок сирийских войск стали сотни мирных жителей.

Министерство обороны России информацию о возможном прибытии в Сирию новых истребителей Су-57 пока не прокомментировало. В Минобороны США подчеркнули, что размещение Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России о сокращении в стране воинского контингента.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. В данный момент он проходит испытания.