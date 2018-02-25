КНДР осудила направленные против нее новые санкции США

Северная Корея осудила последние санкции США, направленные против КНДР, обвинив Вашингтон в попытке препятствовать улучшению связей Пхеньяна с Южной Кореей во время зимних Олимпийских игр. Заявление, опубликованное 25 февраля официальным информационным агентством ЦТАК, последовало спустя несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых мерах, которые направлены на то, чтобы оказать давление на Пхеньян в связи с его ядерными и ракетными программами.

"Две Кореи сотрудничали друг с другом, и Олимпиада прошла успешно", – цитирует ЦТАК представителя МИД Северной Кореи.

"Но США угрожали войной на Корейском полуострове, объявив о широкомасштабных новых санкциях в отношении КНДР перед церемонией закрытия Олимпиады 25 февраля", – сообщает ЦТАК.

Новые санкции США нацелены на более чем 50 судоходных компаний, судов и фирм, связанных с Северной Кореей. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что блокада будет считаться "актом войны" со стороны США.