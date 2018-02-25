В Крыму двоих участников Pussy Riot доставили в ФСБ

В аннексированном Россией Крыму полиция остановила и доставила к местному отделению ФСБ двоих участников Pussy Riot – Ольгу Борисову и Александра Софеева.
Свои действия сотрудники правоохранительных органов не объяснили и попросили активистов "подождать", сообщает правозащитный портал "Медиазона".
Сама Борисова написала в Твиттере, что шестеро полицейских дожидались ее и Софеева у выхода с парома в Керчи.
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