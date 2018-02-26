МВД Уругвая начало расследование наркотрафика из Аргентины

Уругвайские власти начали расследование по поводу информации о связях аргентинских и российских наркоторговцев, использующих для своих операций территорию Уругвая. Как пишет уругвайская газета El Observador, в Министерстве внутренних дел не исключают вероятности, что наркотики переправлялись в другие страны дипломатическим грузом на самолётах, вылетавших из Монтевидео.

Внимание правоохранитеьных органов Уругвая привлекла инфомация о записях тайного прослушивания разговоров одного из участников наркокартеля Ивана Близнюка с сообщником Александром Чикало. Запись была сделана в октябре прошлого года. Из неё следует, что транспортировка наркотиков осуществляется через территорию Уругвая.



Российский учёный Максим Миронов, профессор Школы бизнеса в Мадриде, опубликовал в своём блоге анализ известных к настоящему времени сведений об истории с "аргентинскими наркотиками". Дети профессора учатся в Буэнос-Айресе в той самой школе, о которой идёт речь в публикациях о 400-х килограммах кокаина. По мнению Миронова, версия МИД России, изложенная на днях представителем министерства Марией Захаровой, не заслуживает доверия. Отец, неоднократно бывавший в школе, где учатся его дети, считает, что без ведома начальника охраны, а значит, без разрешения высокопоставленных сотрудников посольства, было бы невозможно пронести и спрятать 12 чемоданов.

Посольство России в Аргентине отвергло подозрения в участии охраны дипмиссии в "кокаиновом деле". В дипмиссии подчеркнули, что исследование Миронова представляет собой лишь переписанные материалы местной прессы.

Ране в понедельник сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал троих человек, в связи с расследованием дела о контрабанде наркотиков из Аргентины. Как сообщило агентство РИА "Новости", по ходатайству следствия суд избрал в отношении Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абьянова меру пресечения в виде заключения под стражу.