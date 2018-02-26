В Париже состоялся вечер в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова

Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о содействии в освобождении украинского кинорежиссёра Олега Сенцова. Он был осужден в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима, как организатор террористических актов в Крыму. Никаких терактов в Крыму не было, пишет Зоя Светова в обращении к президенту Макрону. Не было и ни одного памятника Ленину, в подрыве которого российский суд обвинил Олега Сенцова.

Письмо Зои Световой 26 февраля опубликовала парижская газета Liberation. В понедельник в Париже прошел вечер, посвященный Олегу Сенцову, организованный движением "Новые диссиденты". Публике был представлен документальный фильм Аскольда Курова "Суд: Российское государство против Олега Сенцова". Актер Матье Амальрик зачитывал отрывки из книги украинского режиссера "Рассказы", переведенной на французский в издательстве L’Harmattan. На вечере присутствовала бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

5 февраля Тобира вместе с представителем Франции по правам человека Франсуа Крокет и главой ассоциации "Новые диссиденты" Мишелем Ельчаниновым передали петицию с требованием освободить Олега Сенцова в посольство России во Франции.

В ноябре 2017 года французские и европейские деятели культуры подписали открытое письмо с требованием освободить Сенцова, а в парижском театре "Одеон" прошел вечер в поддержку режиссера.