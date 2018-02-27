Новые санкции США в отношении России последуют в течение месяца

Власти США введут новый пакет санкций в отношении Россиив течение ближайших 30 дней. Об этом во вторник заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете, сообщает Bloomberg.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Мнучин сообщил, что работа над санкциями идёт и вскоре они станут реальностью. На прошлой неделе о подготовке санкций в отношении некоторых российских граждан заявил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что новые санкции в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы американского президента готовятся, а их промедление связано со сложностью юридической процедуры.

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлёвский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер представил первые результаты расследования. Обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам американского президента предъявлены сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину, которого называют другом Владимира Путина. Именно его обвиняют в финансировании проекта "информационной войны" против США. О Пригожине в последние месяцы говорят не только как о "друге Путина", но и как о человеке, имеющем свои интересы в Сирии и прямые связи с "ЧВК Вагнера".

В 2014 году США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись.