В Петербурге состоялся митинг в память о Немцове

В Санкт-Петербурге в воскресенье прошел митинг памяти Бориса Немцова. В акции, по разным оценкам, приняли участие от 1000 до 2000 человек, в том числе представители различных партий и движений. В этот раз власти города запретили марш памяти Немцова и с большим трудом согласовали митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала. Многие пришли с портретами Немцова и с плакатами, выражающими требование найти заказчиков убийства политика, передает корреспондент Радио Свобода в Петербурге.

По словам одного из организаторов митинга, активиста петербургского демократического движения ”Солидарность” Всеволода Нелаева, все собравшиеся разделяют те ценности, которые были важны для Немцова: он хотел, чтобы Россия была европейской страной, не воюющей, не аннексировавшей Крым. Нелаев подчеркивает, что Немцов был едва ли не единственным политиком федерального масштаба, который ходил на акции в поддержку политзаключенных и сам стоял с плакатами. По мнению Нелаева, Борис Немцов поплатился за то, что "был бойцом и говорил то, чего власть не хотела слышать".

Среди выступающих на митинге были депутаты Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский, Михаил Амосов и Максим Резник, правозащитники Наталия Евдокимова и Юлий Рыбаков, депутат Псковского областного законодательного собрания Лев Шлосберг, а также координатор движения Открытая Россия в Петербурге Андрей Пивоваров. Он заявил, что раз заказчики убийства Немцова не найдены, долг общества – требовать найти их и наказать.

По окончании митинга некоторые его участники отправились к Соловецкому камню и установили там портрет Немцова, возложили цветы и зажгли свечи. Еще до начала акции по дороге на митинг по неизвестным причинам были задержаны активисты движения “Весна” Артем Гончаренко и Ярослав Путров. После митинга был задержан сопредседатель петербургского демократического движения ”Солидарность” Владимир Шипицын – предположительно за то, что у него был украинский флаг.