Обвинение просит три года условно для крымского активиста

Сторона обвинения требует признать крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также на два года запретить ему заниматься публичной деятельностью. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По версии обвинения, Кадыров в марте 2016 года разместил на своей странице в Фейсбуке репост видео о создании добровольческого батальона "Крым", а через несколько месяцев написал к нему комментарий: "Крым – это Украина, всегда была, есть и будет!". Слова активиста были оценены следствием как призыв к нарушению территориальной целостности страны.

Во время выступления в прениях, Кадыров себя виновным не признал. "Я никогда не скрывал свою украинскую позицию, всегда это говорил, это мое право, как человека и гражданина. Я ее не скрываю. Виновным себя не считаю", – заявил в суде Кадыров.

По обвинению в публичных призывах к сепаратизму в Крыму уже были осуждены журналист Николай Семена и один из лидеров запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров.