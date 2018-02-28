Прокурор просит поместить школьника в колонию по делу об акции 12 июня

Прокурор просит приговорить школьника Михаила Галяшкина к полутора годам колонии, сообщила член "Открытой России" Полина Немировская. Ранее сам подросток признал, что распылил перцовый баллончик на акции протеста в Москве 12 июня.

На заседании Тверского суда в среду адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин попросил изменить наказание для своего подзащитного на штраф. По мнению представителя защиты, для государства будет полезнее, чтобы подросток стал студентом, а не заключенным.

Во время следствия Галяшкин вину не признавал. Пострадавший полицейский не смог опознать в подростке человека, распылившего газ. Он лишь сообщил, что это было сделано из толпы.

Портал "Медиазона" передает, что Следственный комитет в среду отказался возбуждать уголовное дело об избиении Михаила Галяшкина полицейскими при задержании. В ведомстве не нашли в действиях сотрудников МВД состава преступления.

Ученика 11-го класса задержали 12 июня минувшего года на Тверской улице в Москве, где проходила акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В середине августа 17-летнему школьнику было предъявлено обвинение в нападении на бойца Росгвардии. С 16 июня Галяшкин находится под домашним арестом.

При разгоне акции протеста против коррупции 12 июня в Москве были задержаны более 700 человек, в том числе более 130 подростков. Правозащитники обвиняли полицию в избыточном применении силы.