СМИ: МОК снял санкции с Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева. Подтверждения этой информации на сайте международной организации пока нет.

Ранее сообщалось, что исполком МОК пока не собирается снимать санкции с России. Президент комитета Томас Бах отметил, что на это решение повлияли два допинговых случая с участием керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой во время Олимпиады в Южной Корее.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте.

Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Российских олимпийских чиновников не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане.