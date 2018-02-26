Выиграла ли Россия Олимпиаду?

В Южной Корее завершилась зимняя Олимпиада. На церемонии закрытия в Пхенчхане погасили олимпийский огонь. Спортсменам из России не разрешили пронести свой флаг -– они снова прошли под нейтральным флагом. Сборную России отстранили от Олимпиады из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Во время Олимпиады в Южной Корее запрещенные вещества нашли в пробах керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Сборная Норвегии стала победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).

Норвежцы в Южной Корее завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1-4-2), шесть – в биатлоне (1-3-2), 14 – в лыжных гонках (7-4-3), пять – в прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), четыре – в конькобежном спорте (2-1-1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье.

Они установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).

Итоги Олимпиады в Пхенчхане подводят спортивный журналист Сергей Микулик, корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер, политик, экономист Иван Стариков, спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

Видеоверсия программы

Владимир Кара-Мурза-старший: Сергей, как вы оцениваете выступление олимпийской - российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане?

Сергей Микулик: Теперь уже можно называть вещи своими именами - опять называть "сборная России", поскольку Олимпиада закончилась, снова мы обрели флаг. Гимн пели хоккеисты на закрытии Олимпиады и на вручении золотых медалей, соответственно, и болельщики. Так что у нас опять российская сборная.

Я думаю, что выступление тех спортсменов, которые доехали до Пхенчхана, можно считать несомненным успехом. Единственное, что золотых медалей могло бы быть чуть-чуть побольше. Но это уже частности, наверное.

Владимир Кара-Мурза-старший: А за счет каких видов спорта?

Сергей Микулик: Наверное, это чисто российский момент, меня он всегда восхищал в людях. Лыжник Большунов в последней гонке олимпийской на 50 километров занял второе место только потому, что он, что называется, не "переобулся", то есть не поменял лыжи перед последним кругом. А это надо было сделать, потому что к лыжам уже прилипла грязь, сошла мазь, и это было необходимо. Но он поспорил со своим сервисменом до гонки, он просил у него "теплые" лыжи, думая, что будет потепление, а сервисмен сказал: "Будет холодно, подморозит. Вот тебе "холодные" лыжи". В итоге, увы, победил не сервисмен. Лыжи были намазаны на холодную погоду, и менять их особо не было смысла. А когда у Большунова спросили: "А нельзя было две пары сделать – и те, и другие?", - он сказал: "Черт его знает, почему мы до этого не додумались".

Вот с такой психологической и технической подготовкой мы ехали на Олимпийские игры. Так была упущена, наверное, еще одна золотая медаль, которая могла бы быть третьей. Ну, это русская душа, русский авось и "русская рулетка".

Владимир Кара-Мурза-старший: Алексей, как вы оцениваете выступление наших спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане?

Алексей Кузнецов: В целом, я считаю, они выступили для своих возможностей неплохо, даже хорошо – медалей больше, чем обычно. Всего у России 17 медалей – и это далеко не худший результат. Напомню, что в Солт-Лейк-Сити в 2002 году было всего 13 наград, а в Ванкувере в 2010 году было 15 наград. Правда, золотых медалей было больше. Поэтому сказать, что выступили плохо, не могу.

С другой стороны, слишком малое количество золотых медалей тоже о чем-то говорит. То есть могли бы выступить и получше.

Владимир Кара-Мурза-старший: Юрий, как в Германии отреагировали на позорный проигрыш сборной России по хоккею?

Юрий Векслер: Позорным я бы его ни в коем случае не назвал.

Владимир Кара-Мурза-старший: Упустить победу – это всегда плохо характеризует команду.

Юрий Векслер: Там ведь игрался дополнительный период до "золотой" шайбы, но ее забила российская команда. А вероятность того, что забила бы немецкая, была все равно меньше, потому что все-таки в составе российской команды уровень мастерства игроков был выше - там были звезды НХЛ.

А немецкая команда, я считаю, добилась феноменального успеха. Никто не ожидал, что она попадет в финал вообще, что она выиграет в полуфинале у Канады, а до этого, по-моему, у Швеции. И это огромный успех молодой команды. Хороший тренер, все замечательно.

И дело не в "золотой" шайбе. Дело в том, что будь команда поопытнее, у нее были все шансы победу вырвать в основное время. И вроде на это надеялись. Тем не менее, конечно, российская команда была объективно сильнее. Ну, все видели, что игроки плакали, а потом получили свои серебряные медали, и в Германии их встречают как героев, потому что никогда в жизни немецкая команда по хоккею не получала "серебро". Поэтому тут все прекрасно.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая заранее поддерживала участие российских спортсменов в Олимпийских играх под олимпийским флагом.

Татьяна Тарасова: Первая реакция была, что нас допустили. Это то, что для меня является важным. Я чиновников на работу не назначала, я не знаю их жизненный путь, не могу на них влиять, да и не хочу. Их дальнейшая судьба меня не касается, не интересует. Для меня было самое главное, что разрешили выступать спортсменам.

Я всегда буду за спортсменов, потому что я профессиональный тренер и человек, который повернут в сторону спортсменов. Я знаю этот труд, я знаю эти затраты энергетические, я знаю эти нервы, я знаю этот разорванный пупок, красные слезы, из глаз катящиеся, – я все это знаю, вижу и с этим жила много лет. Поэтому я смотрю только на то, что допустили.

А под каким флагом, ну... флаг у каждого в груди. И никак это не оскорбительно. Когда Кубертен все это придумал, и начались Олимпийские игры, он вообще мечтал о том, чтобы был гимн МОК и все спортсмены выступали под флагом МОК. Никаких национальных флагов не было. Потому что "Спорт, ты – мир!". Поэтому все должны быть объединены и выступать как одна большая мировая команда, как я себе это понимаю.

Владимир Кара-Мурза-старший: А можно ли отделить спорт от большой политики?

Сергей Микулик: По-моему, спорт и политика настолько уже перемешались, что было бы лицемерием считать, что спорт выше, чище, отстраненнее. Ничего подобного! Мы видим, какие идут политические игры, и к сожалению, они переносятся на спортивное поле и все глубже в этом увязают.

Владимир Кара-Мурза-старший: Алексей, как вы оцениваете выступление по сумме неофициального подсчета медалей российской команды в Пхенчхане?

Алексей Кузнецов: В целом, конечно, неплохо. 17 медалей, из них две "золотых" – это вполне прилично. Хотя, конечно, средний результат. Но он был изначально запрограммирован на такое срединное количество, потому что много лидеров сборной не приехали в Корею, не смогли выступить, не было у них своих тренеров, не было сервисменов. И понятно, что подготовка к соревнованиям в таком виде, в каком она была, изначально была запрограммирована на срединное количество. Но выступили все-таки выше среднего.

С другой стороны, в российскую прессу с таким надрывом, с воплями, с криками это выступление прорвалось. Кричали: "Это лучшее выступление за все времена! Любая награда – выше "золота"!". Это какой-то бессмысленный визг. Практически все комментаторское сообщество на радио и на телевидении выглядело совершенно безнадежным. Даже не хочется приводить примеры и перечислять наиболее откровенные ляпы комментаторские. Все это неприятно. Ну, будем надеяться, что это спишется на общий вопль в честь поддержки спортсменов.

А в целом я расцениваю выступление россиян как хорошее, надежное, выше среднего, ничуть не ниже среднего.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем Татьяну Тарасову, что она думает о Григории Родченкове.

Татьяна Тарасова: Как он может быть героем и разоблачителем, когда он это делал?! Он – преступник по отношению к мировому спорту! И никакого больше ему названия нет. Он должен сидеть в тюрьме: в американской, в русской, во французской – в любой тюрьме, он должен там сидеть. Он – преступник! Потому что своими руками он это делал и своими руками давал.

У нас спортсмены пьют витамины не глядя – то, что им принесет доктор, и не спрашивают. Теперь уже никто и ничего, даже витамины не пьют. Это же неправильно! Даже Супрадин нельзя дать. И не потому, что нельзя дать, а потому что никто не хочет пить. Это же неправильно! Но все напуганы.

Он – настоящий, большой преступник. Он приехал из Америки и уехал в Америку. Это он царапал всем.

У нас нет государственной программы, поверьте мне. И это признано сейчас Олимпийским комитетом, тем же Бахом. Посмотрите до этого года, каким номером мы стоим в рейтинге по допингу. Что, у нас фармакология лучше всех в мире? Конечно, мы благодарны за то, что к нам так обращаются и думают, что у нас тут вообще... фармакология. Что, у нас быстро делаются препараты? Или что такое? Что, мы не знаем это? Что, мы не здесь живем? Вы посмотрите, в каком ряду. Я никого не защищаю, но это просто смешно.

Владимир Кара-Мурза-старший: А насколько омрачил допинговый скандал атмосферу в канун Зимней Олимпиады?

Юрий Векслер: Я думаю, что атмосфера Олимпиады не была особенно омрачена допинговым скандалом. Но тема допинга, безусловно, была в этой Олимпиаде, будет и дальше, несомненно.

А то, что говорит Татьяна Анатольевна, звучит для меня очень странно. Но я готов ее извинить за ее теперешний возраст и домашний образ жизни. Потому что не знать историю Олимпиады в Сочи профессионал не имеет права. Там все-таки есть очевидные, доказанные вещи.

И как раз Томас Бах – это человек, который, мягко говоря, старался быть максимально лояльным по отношению к российским спортсменам и к Владимиру Путину в частности. Он старался соблюдать презумпцию невиновности, и наверное, правильно делал. Но все-таки история в Сочи показательна и доказательна. И все про это знают.

И как эхо Сочи, и как эхо вообще того, что в российском спорте вопреки тому, что говорит Татьяна Анатольевна, была система допинга, придуманная как минимум для Олимпиады в Сочи. Существует ли она дальше – я не берусь судить, я этого не знаю. Но эхо таково, что Союз биатлонистов германии обсуждал вопрос, бойкотировать ли ему этап Кубка мира в Тюмени или нет, как объявили об этом Биатлонные союзы Соединенных Штатов и Чехии. Немецкий Союз сделал такое заявление: "Мы не бойкотируем, но мы разрешаем любому из своих спортсменов по своей воле отказаться ехать в Тюмень". Посмотрим, как это будет. Я очень люблю этот вид спорта.

Кстати, я был очень расстроен тем, что россиянин Шипулин не был допущен на Олимпиаду. Но я понимаю, что когда спортсмен выходит на старт с россиянином рядом и подозревает, что тот применяет допинг, то, конечно, это отравляет соревнование. И я видел, как лидер мужского биатлона Фуркад реагировал на Шипулина в какой-то момент или на других россиян. Конечно, это отрава для атмосферы здоровых и конкурентных спортивных соревнований.