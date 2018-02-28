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РИА Новости составило список актеров, критикующих Россию

Актер Алексей Серебряков, кадр из фильма "Левиафан"

Российское информационное агентство РИА Новости опубликовало список актеров, критикующих страну и ее граждан. В него внесли тех, кто зарабатывает, снимаясь в российском кино.

В списке оказались российские актеры Алексей Серебряков, который с 2012 года проживает с семьей в Канаде, Дмитрий Дюжев и воюющий на стороне украинской армии в Донбассе Анатолий Пашинин. Также агентство отметило художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина как "постоянного критика государства".

Поводом для создания списка стало скандальное высказывание актера Алексея Серебрякова в интервью Юрию Дудю. Он назвал национальной идеей россиян "силу, наглость и хамство". Эти слова раскритиковали некоторые российские деятели культуры.

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