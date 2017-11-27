"Лишние люди" России?

В Москве 25 ноября прошел V Общероссийский Гражданский форум, который проводит Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина. Было много дискуссий, и даже с участием госчиновников - в этак в ранге замов министра и даже министра по делам фейкового "Открытого правительства" Михаила Абызова, прибывшего на форум в черном "Меседесе" с мигалокй и охраной

Продебатировав, участники приняли Заявление ОГФ. В нем, в частности, говорится: "Существующая модель, основанная на неэффективном перераспределении сырьевой ренты и увеличении участия государства во всех сферах жизни, себя исчерпала. Она привела к резкому торможению экономики, падению уровня и качества жизни, снижению эффективности государственных институтов. Граждане России недовольны снижением собственных доходов на фоне роста цен, распространением коррупции, неблагоприятной ситуацией в образовании, медицине, в сфере ЖКХ. Их не устраивает практика, когда власти принимают ключевые для будущего страны решения без согласования с обществом. Выход из сложившегося положения требует продуманной и реализуемой стратегии... Чтобы преодолеть отставание и вывести страну на траекторию устойчивого развития, мы должны начать действовать на основании базового принципа – стремления к максимальному раскрытию человеческого потенциала и расширению пространства для любой конструктивной инициативы. .. Государство в его нынешнем виде и состоянии не поощряет, а сдерживает развитие человеческого капитала. К задачам развития не адаптированы ни законодательная власть, ни правоохранительные органы, ни государственные медиа, нередко превращающиеся в инструменты пропаганды. ... Отсутствие действенных гарантий справедливого суда, свободы слова и прав собственности, ограничение политической деятельности и гражданской активности, избыточный бюрократический контроль, злоупотребление властью и правом – вот неполный перечень негативных факторов, мешающих раскрытию потенциала российского общества и тем самым тормозящих развитие страны.

Мы открыты к диалогу с государством. Но этот диалог должен быть по-настоящему содержательным и равноправным. ... Свобода – это главное условие успеха России. Несвободная страна не может создавать инновации и эффективные бизнесы, избирать честную власть и конкурировать в глобальном мире, быть в полной мере привлекательной и комфортной для жизни разных людей... Как заметил участник всех Форумов Виктор Мучник "направленность движения государства нашего все это время была ровно обратная всем этим благим пожеланиям".

Пример "диалога" показал мэр Москвы Сергей Собянин, участвовавший в диалоге с Алексеем Кудриным по теме развития агломераций. Дискуссией это назвать было трудно, так как вопросы из зала было запрещено задавать, а оба участника произносили монологи о развитии территорий вокруг крупных городов. Неожиданно Сергей Собянин обвел зал взором и поразил публику: "В сельской местности у нас проживает лишних 15 миллионов человек".

Это заявление получило поддержку обслуживающих Кремль и мэрию. Москвы персонажей. Вот что пишет политолог Алексей Чеснаков: "Что касается формулировки о «лишних» людях на селе и в малых городах. Тема правильная. Тем, кого формулировка не устраивает, можно порекомендовать поехать в старинные русские города за триста километров от Первопрестольной. Там и поймете, что можно было бы даже жестче охарактеризовать этих «лишних» людей. Ни образования, ни здравоохранения, ни отдыха… Ничего... Кто за это несет ответственность? Мэр Москвы? Нет. Губернатор Рязанской (Тверской, Ярославской и т.д.) области? Вряд ли. Посмотрите на его бюджет. Не хватит никогда у него денег ни на Касимов, ни на Шацк, ни на Сасово. Сколько бы федеральный Центр не перераспределял бюджеты". Конечно, "не хватит" - у того же С.С. Собянина иные приоритеты: 23% городского бюджета тратится на распил плитки, на ткак называемое "благоустройство" и уходит на счета доверенных фирм.

Деятельности и перспективы "лишних людей" России в больших и малых городах обсудят политолог профессор ГУ-ВШЭ Марк Урнов и аграрий Василий Мельниченко.

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир программы "Лицом к событию" 27 ноября в 19:05