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Жириновский обматерил Собчак во время дебатов на канале "Россия 1"

Политик Владимир Жириновский (архивное фото)

Кандидат в президенты Владимир Жириновский в среду в ходе предвыборных дебатов в грубой форме оскорбил своего оппонента Ксению Собчак.

Политик позволил себе использовать мат в эфире телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости. Жириновский потребовал от ведущего Владимира Соловьева "закрыть рот" Собчак. В ответ она облила лидера ЛДПР водой.

Ксения Собчак также обратила внимание ведущего на недостойные высказывания политика в отношении женщины.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства.

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