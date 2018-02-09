Ксения Собчак – самый богатый кандидат в президенты России

Ксения Собчак в декларации для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России указала, что за последний шесть лет ее доход составил более 400 миллионов рублей. Еще 417 миллионов Собчак хранит на банковских счетах. Таким образом, телеведущая, согласно официальным данным, самый богатый кандидат в президенты России. В числе источников доходов Собчак указала зарплату на телеканале "Дождь" и предпринимательскую деятельность.

На втором месте по сумме доходов кандидат от Партии роста, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов. Он за последние шесть лет заработал почти 275 миллионов рублей. Еще 156 миллионов Титов хранит на банковских счетах. Кроме этого, он владеет домом в Испании стоимостью более 570 миллионов рублей.

Кандидат в президенты от КПРФ, глава "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин в качестве доходов за последние шесть лет указал в декларации для ЦИК 157 миллионов рублей. Владимир Жириновский, выдвиженец от ЛДПР, за тот же срок заработал 98 миллионов. Кроме этого, единственный автомобиль, которым, как утверждает Жириновский, он владеет, – это LADA "Нива" 2014 года выпуска.

Максим Сурайкин от "Коммунистов России" указал в декларации для Центризбиркома доходы на общую сумму в 59 миллионов рублей. При этом, согласно данным на сайте ЦИК, в собственности кандидата нет ни квартир, ни автомобилей. Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский задекларировал 23 миллионов рублей дохода и 59 миллионов рублей на банковских счетах. Машины и квартиры в собственности Явлинского, если верить его декларации, тоже нет.

Самым "бедным" среди кандидатов в президенты России оказался Сергей Бабурин, который баллотируется от "Российского общенародного союза". Он за шесть лет заработал немногим более 11 миллионов рублей, а на его счетах хранится всего 130 тысяч рублей.

Действующий президент России Владимир Путин, который в четвертый раз баллотируется на пост главы государства, указал в качестве доходов 38 миллионов рублей. В эту сумму входит зарплата, военная пенсия и доход от вкладов за последние шесть лет. Еще 13 миллионов рублей Путин хранит на 13 банковских счетах. Из имущества, как утверждает президент, он владеет только двумя квартирами в Санкт-Петербурге и тремя отечественными автомобилями. При этом, как утверждают журналисты-расследователи, Путин через своих друзей и приближенных владеет офшорами, домами, яхтами и самолетами на миллиарды долларов.

Оппозиционер Алексей Навальный, которому запретили участвовать в выборах президента, призвал не верить декларации Путина. В качестве доказательства того, что указанные президентом 38 миллионов рублей дохода не соответствуют действительности, оппозиционер привел общую стоимость нескольких наручных часов, которые носит Путин. Только она, по данным Навального, составляет 36 миллионов рублей. Оппозиционер обвинил президента во лжи и вновь призвал россиян не участвовать в голосовании 18 марта 2018 года.