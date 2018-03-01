Подростка осудили условно по делу об акции в Москве 12 июня

Суд в Москве в четверг приговорил к одному году лишения свободы условно 18-летнего Михаила Галяшкина, который признался, что распылил перцовый баллончик на акции протеста на Тверской 12 июня. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин просил изменить наказание для своего подзащитного на штраф. По мнению юриста, для государства будет полезнее, чтобы подросток стал студентом, а не заключенным. Обвинение накануне запросило полтора года колонии.

Во время следствия Галяшкин вину не признавал. Пострадавший полицейский не смог опознать в подростке человека, распылившего газ. Он лишь сообщил, что это было сделано из толпы.

Также в минувшую среду Следственный комитет в среду отказался возбуждать уголовное дело об избиении Михаила Галяшкина полицейскими при задержании. В ведомстве не нашли в действиях сотрудников МВД состава преступления.

Ученика 11-го класса задержали 12 июня минувшего года на Тверской улице в Москве, где проходила акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В середине августа 17-летнему школьнику было предъявлено обвинение в нападении на бойца Росгвардии. С 16 июня Галяшкин находится под домашним арестом.