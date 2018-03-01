Звягинцев снимет сериал про Россию для студии Paramount

Режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский снимут сериал про Россию для голливудской студии Paramount. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова Роднянского.

По словам продюсера, сериал продолжит неосновную сюжетную линию одного из предыдущих фильмов Звягинцева. Съемки начнутся в этом году. Paramount планирует показывать новый сериал по всему миру.

Предыдущий фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию "Оскар" 2018 года в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Лента о семье, у которой пропал ребенок, получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.