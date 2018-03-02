Генпрокуратура не нашла нарушений при задержании Оюба Титиева

Генеральная прокуратура России не увидела нарушений в действиях полицейских, задержавших главу чеченского представительства центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает Интерфакс.

Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков. Титиев и его коллеги настаивают, что запрещенные вещества подбросили сотрудники Курчалоевского отдела полиции, которые проводили обыск и задержание. Председатель "Мемориала" Александр Черкасов направил в прокуратуру жалобу на необоснованное уголовное преследование.

Оюба Титиева задержали 9 января, а позднее арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а власти Чечни хотят избавиться от "Мемориала".

Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. "Мемориал" признал его политзаключенным.