ПАРНАС призывает кандидатов-демократов сняться с выборов

Российская оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) призвала кандидатов в президенты России, "декларирующих свою приверженность демократическим ценностям", снять свои кандидатуры с выборов 18 марта. Об этом говорится в заявлении Федерального политсовета ПАРНАС, принятом в субботу.

В заявлении подчеркивается, что президентские выборы 2018 года "противоречат духу и букве Конституции, не являются свободными и справедливыми". ПАРНАС призвал своих сторонников, тем не менее, прийти на избирательные участки и "написать в бюллетене имя политика, в которого они верят как в наилучшего президента России, и не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов в президенты". Такие бюллетени по правилам проведения голосования будут признаны недействительными.

Ранее лидер ПАРНАС Михаил Касьянов в эфире Радио Свобода выразил сожаление о том, что сторонники демократического пути развития России не смогли выдвинуть на президентских выборах единого кандидата.

На выборах зарегистрированы 8 кандидатов – в том числе действующий президент России Владимир Путин, который баллотируется уже на четвертый срок. Среди кандидатов, которые декларируют приверженность либерально-демократическим ценностям, – Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Власти не допустили к выборам Алексея Навального, ссылаясь на его судимость. Сторонники этого оппозиционного политика агитируют за бойкот выборов.