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Бывший советник Трампа отказался сотрудничать "по российскому делу"

Спецпрокурор Роберт Мюллер

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Сэм Нанберг заявил, что не собирается давать показания по делу о возможном российском вмешательстве в американские выборы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Нанберга, он не собирается проводить 80 часов, пересматривая свою электронную переписку с бывшими советниками Дональда Трампа Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном. В интервью Нанберг назвал вызов для дачи показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру "абсолютно нелепым" и решительно отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией.

Ранее стало известно о том, что Роберт Мюллер запросил у президента страны Дональда Трампа и его советников письма и документы с 2015 года.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер уже предъявил обвинения нескольким помощникам Трампа и 13 российским гражданам. Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Сэм Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда тот ещё занимался бизнесом, и таким образом стал одним из его первых политических советников. Однако он был уволен из предвыборного штаба Трампа в августе 2015 года, до начала самой активной фазы предвыборной кампании.

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