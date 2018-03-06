Би-би-си: отравленной со Скрипалем женщиной оказалась его дочь

Женщина, которая была госпитализирована в Великобритании вместе с бывшим офицером Главного разведывательного управления России Сергеем Скрипалем, – это его дочь. Об этом сообщает Би-би-си.

Скрипалю 66 лет. В России он осужден по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В воскресенье бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре в Солсбери. Их доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Позже с признаками легкого отравления были госпитализированы двое британских полицейских, которые занимаются делом Скрипаля.

Британские власти не комментируют произошедшее с бывшим офицером ГРУ, но корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности сравнивает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда британские следователи не сразу смогли определить вещество, которое стало причиной резкого ухудшения самочувствия бывшего сотрудника ФСБ России. Впоследствии выяснилось, что этим веществом был радиоактивный полоний. Жена Литвиненко в комментарии для газеты The Telegraph также заявила, что ситуация со Скрипалем "очень похожа" на то, что произошло с ее мужем.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишен всех званий и осужден на 13 лет тюремного заключения. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.

В Кремле отказываются комментировать отравление Скрипаля и его дочери. Однако во вторник стало известно, что бывший офицер ГРУ России за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь. С чем были связаны эти опасения, неизвестно.