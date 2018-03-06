За пять дней работы на RT Моуринью заплатят миллион фунтов

Финансируемый из бюджета России канал RT заплатит португальскому футбольному тренеру Жозе Моуринью почти 80 миллионов рублей. Такую сумму наставник "Манчестер Юнайтед" получит за освещение в течение пяти дней Чемпионата мира 2018, сообщает The Times.

По информации издания, Моуринью отказался от предложений таких крупных компаний, как BBC и английского телеканала ITV.

​5 марта португальский тренер подписал контракт с телеканалом RT. Во время Чемпионата мира Моуринью будет участвовать в специальных выпусках канала в качестве эксперта.

Летом 2018 года Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.