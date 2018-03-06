Представитель Насти Рыбки опроверг предоставление ей убежища в США

Павел Юнко, официальный представитель задержанных в Таиланде Насти Рыбки и Алекса Лесли, в интервью для Радио Свобода опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Рыбка получила политическое убежище в США. По словам Юнко, заявление о предоставлении убежища еще находится на рассмотрении в американском посольстве в Бангкоке.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, были задержаны в Таиланде в конце февраля за проведение незаконного секс-тренинга. Позже в Таиланд прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Был ли его визит связан именно с задержанием Насти Рыбки, неизвестно. Однако сама Вашукевич перед прилетом Патрушева обратилась за помощью к американским спецслужбам. Она заявила о готовности рассказать некие подробности о вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году.

Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального о коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и замглавы правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Настя Рыбка. Позднее рассказала о происходившем на яхте Дерипаски в своей книге и социальных сетях.