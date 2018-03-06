Путин объявил о разоблачении 400 агентов иностранных разведок

Владимир Путин потребовал от спецслужб пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера. Глава государства выступил 6 марта на коллегии ФСБ, отметив, что в последние годы растет активность зарубежных разведчиков. По словам Путина, они используют самые современные методы агентурной и технической разведки.

Российский президент отметил, что только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников зарубежных разведок и 397 агентов иностранных спецслужб.

Ранее Владимир Путин похвалил сотрудников ФСБ за сохранение в тайне разработки новейшего российского оружия, о котором он рассказывал в своем послании Федеральному собранию на прошлой неделе.