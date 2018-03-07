Суд в Петербурге оставил координатора штаба Навального под арестом

Суд в Санкт-Петербурге в среду оставил в силе решение об аресте на 25 суток Дениса Михайлова – координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание "ЗакС.ру".

Михайлова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции. 2 марта его задержали при выходе из спецприемника, где он до этого провел 30 суток по той же статье, а также по обвинению в изготовлении незаконных агитационных материалов. Активист объявил голодовку.

Сторонники Алексея Навального, участвующие в "забастовке избирателей", все чаще сообщают о преследовании со стороны властей. В Бийске в среду был задержан координатор местного штаба оппозиционера Вадим Останин, а за день до этого в полицию увезли нескольких активистов, включая несовершеннолетнего.

В Казани в ночь на среду полиция остановила автомобиль местного сторонника Навального Андрея Бояршинова и изъяла листовки о бойкоте выборов. Об этом сообщил портал "Idel.Реалии".

Алексей Навальный, которого Центризбирком не допустил до участия в выборах из-за судимости по делу "Кировлеса", призывает россиян к участию в "забастовке избирателей". Его сторонников неоднократно задерживали по обвинению в незаконной агитации и нарушении правил проведения митингов.