Судьбу Насти Рыбки решат власти Таиланда. России ее пока не выдают

Дальнейшая участь Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), задержанных в Таиланде на курорте Паттайя, зависит от решения местных властей. Речь пока что не идет о выдаче "секс-тренера" и его подопечной России, где Рыбка замешана в громком скандале с политической подоплекой – фотографии в ее инстаграме были использованы в расследовании Алексея Навального о связях предпринимателя Олега Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько. Иммиграционные власти Таиланда сообщили в среду, что Рыбка и другие лица, проходящие по этому делу, останутся под стражей до тех пор, пока не выяснится, каков объем и характер имеющихся против них доказательств.

Вашукевич, Кириллов и еще 8 человек были задержаны в Паттайе в конце февраля по обвинению в незаконной деятельности – по данным властей, они организовывали "секс-тренинги", не имея разрешения на работу в Таиланде. Вскоре после ареста прозвучали заявления о том, что Вашукевич, гражданке Белоруссии, грозит депортация в эту страну. "В настоящее время полиция собирает доказательства, чтобы определить, будут ли задержанные лица подвергнуты дальнейшему судебному преследованию", – сообщил агентству BenarNews генерал-лейтенант Сутипонг Вонгпин, глава таиландского Бюро по делам иммиграции. Он не привел каких-либо подробностей.

Вашукевич утверждала, что за действиями таиланских властей против нее и Лесли стоит давление России. Сутипонг, однако, заявил, что "арест произведен без каких-либо наводок из-за рубежа".

Вашукевич, находящаяся вместе с другими задержанными в тюрьме Суан Плу в столице Таиланда – Бангкоке, в понедельник подтвердила корреспонденту New York Times, что могла бы предоставить американской стороне некую подробную информацию, связанную с ситуацией вокруг российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. В обмен Настя Рыбка хотела бы получить убежище в Соединенных Штатах: "Если Америка предоставит мне защиту, я расскажу все, что знаю, – сказала Вашукевич. – Я боюсь возвращаться в Россию. Там [со мной] могут случиться странные вещи".

Я боюсь возвращаться в Россию. Там [со мной] могут случиться странные вещи

Таиландские чиновники говорят, что пока еще не определено, какими будут дальнейшие действия в отношении Рыбки и других подозреваемых – граждан России, Белоруссии и Украины. "Шестеро из них, включая Вашукевич, находятся в тюрьме Суан Плу, еще четверо – под стражей в Паттайе", – сообщил генерал Сутипонг.

По данным New York Times, Вашукевич и остальные задержанные могут быть отправлены в Паттайю для судебного разбирательства.

Посольство США в Таиланде отреагировало на заявления Вашукевич о намерении попросить политического убежища в Соединенных Штатах. "Мы знаем о ее аресте из прессы. Она не американская гражданка, и с вопросами по поводу ее дальнейшей участи следует обращаться к таиландским властям. Что касается любых прошений об убежище в США и соответствующих процедур, то они находятся в ведении Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов", – сообщила BenarNews пресс-секретарь посольства Джиллиан Боннардо.

В Госдепартаменте США знают о задержании Насти Рыбки в Таиланде и уверены, что в случае, если в ее заявлениях будет "что-либо очень интересное", сотрудники американского посольства в Таиланде проинформируют Вашингтон об этом, заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она также уточнила, что Рыбка не является гражданкой США, а американское посольство оказывает помощь и поддержку только своим гражданам. Отвечая на вопрос о том, интересны ли американским властям возможные показания Насти Рыбки о вмешательстве России в выборы в США, Нойерт сказала: "Это весьма странная история".

Настя Рыбка стала известна после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального о возможных коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, плавая вместе на яхте у берегов Норвегии, якобы обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Настя Рыбка. Позднее она рассказала о происходившем на яхте Дерипаски в своей книге и в социальных сетях. В Инстаграме Рыбка выложила несколько своих фотографий в компании Дерипаски. Теперь, после ареста, она потеряла доступ к своему аккаунту в Инстаграме, сообщил Радио Свобода​ представитель арестованных Павел Юнко. Страница взломана, предполагает Юнко, возможно, потому, что полиция взяла у задержанных отпечатки пальцев и изъяла мобильные телефоны, получив тем самым доступ к их аккаунтам в социальных сетях.

Это весьма странная история

После задержания в Таиланде Анастасия Вашукевич обратилась за помощью к американским спецслужбам. Она заявила о готовности рассказать некие подробности о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году. Настя Рыбка утверждает, в частности, что у нее есть несколько часов записей переговоров Дерипаски, который одно время сотрудничал с Полом Манафортом – бывшим начальником штаба кампании Дональда Трампа.

Манафорт, за плечами которого многолетняя карьера бизнесмена и лоббиста в Вашингтоне, в прошлом десятилетии владел с Олегом Дерипаской совместным бизнесом в сфере телекоммуникаций. После краха этой фирмы Дерипаска судился с Манафортом в американском суде. Работа Манафорта в избирательном штабе Дональда Трампа в 2016 году прекратилась после того, как появилась информация о его сотрудничестве в качестве лоббиста и политического консультанта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. В октябре 2017 года Пол Манафорт был обвинен в отмывании денег в период своей работы с украинскими политиками. Он отверг обвинения.

Материал подготовлен при содействии агентства BenarNews – специально для Радио Свобода