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В пригороде Хабаровска нашли мешок с человеческими останками

Берег реки, иллюстративное фото

Полиция обнаружила на берегу водоема в пригороде Хабаровска мешок с останками нескольких человек. Агентство "Интерфакс" сообщает, что речь идет о 26 парах конечностей.

Полицейские обследовали берег протоки Бешенная после того, как получили сообщение о найденной там человеческой руке.

Правоохранительные органы пытаются идентифицировать останки по отпечаткам пальцев, передает "Интерфакс".

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