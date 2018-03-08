В пригороде Хабаровска нашли мешок с человеческими останками

Полиция обнаружила на берегу водоема в пригороде Хабаровска мешок с останками нескольких человек. Агентство "Интерфакс" сообщает, что речь идет о 26 парах конечностей.
Полицейские обследовали берег протоки Бешенная после того, как получили сообщение о найденной там человеческой руке.
Правоохранительные органы пытаются идентифицировать останки по отпечаткам пальцев, передает "Интерфакс".
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