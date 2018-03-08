Жители Волоколамска попытались перекрыть трассу к свалке "Ядрово"

Жители города Волоколамска Московской области 8 марта попытались перекрыть трассу возле полигона бытовых отходов "Ядрово". Они вышли с требованием закрыть свалку и не пускали на нее грузовики с мусором, сообщает "Интерфакс".

Протестующих окружили сотрудники ОМОНа. Известно, что полицейские задержали более десяти человек.

​По словам участников акции, сотрудники правоохранительных органов применяли к ним физическую силу. Одна из задержанных рассказала проекту ОВД-инфо, что неизвестные люди в масках выхватили из толпы её мужа, применили удушающий прием и ударили. В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" участник акции сообщил, что стал свидетелем того, как полицейские избивали дубинками пенсионера. Задержанных доставляют в отдел полиции по Волоколамскому району.

Ранее на мусорном полигоне "Ядрово" был введен режим чрезвычайной ситуации после выброса так называемого свалочного газа.

В начале марта тысячи человек вышли на митинг в Волоколамске с требованием закрыть полигон "Ядрово". Жители города жалуются на вред здоровью и неприятный запах, который исходит от свалки. Власти заявляют о намерении "модернизировать" полигон, но пока не готовы обсуждать его полное закрытие, сообщил портал Activatica.