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Волоколамск: на участников акции против свалки составили протоколы

Акция против полигона "Ядрово" под Волоколамском

Полиция составила 11 протоколов в отношении задержанных накануне на акции против мусорного полигона под Волоколамском. Агентство ТАСС сообщает, что местных жителей обвиняют в неподчинении полиции и нарушении правил проведения массовых мероприятий. Всех задержанных отпустили.

8 марта жители подмосковного Волоколамска попытались перекрыть дорогу, ведущую к полигону "Ядрово". Участники акции требовали закрыть свалку, запах от которой чувствуется по всему городу. Протестующих разогнали полицейские. Активисты рассказали, что сотрудники правоохранительных органов применяли дубинки.

В минувший четверг на полигоне "Ядрово" ввели режим чрезвычайной ситуации. По заявлениям властей, такие меры были приняты для ликвидации последствий выброса "свалочного газа".

На прошлой неделе тысячи человек вышли на митинг в Волоколамске с требованием закрыть полигон "Ядрово". Жители города жалуются на вред здоровью и неприятный запах, который исходит от свалки. Власти заявляют о намерении "модернизировать" полигон, но пока не готовы обсуждать его полное закрытие, сообщил портал Activatica.

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